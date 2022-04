Cyril CHENET

Le développement durable, le développement numérique et le développement humain sont les piliers qui motivent ma carrière professionnelle. Ma curiosité m'amène toujours à chercher à comprendre les relations entre l'homme et l'environnement, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et les territoires, les interactions et les freins. Au cours de mes différents postes, j’ai côtoyé les acteurs de la vie publique (Etat, Conseil départemental, régional, commune,…), privée (chefs d’entreprise) et associative (ONG,…).



Après près de neuf années d’expériences professionnelles dans le développement durable et le développement économique, j’ai récemment acquis un Master en Relations Internationales. Ce dernier a complété mes connaissances dans la compréhension des relations internationales.



Mes compétences :

Développement durable

Développement économique

Internet

Agenda 21

Responsabilité sociétale des entreprises

Gestion de projet

Animation d'équipe

Marketing

Energies renouvelables

Collectivités Territoriales

Conseil

Communication

Accessibilité numérique

Informatique

Développement informatique

Base de données