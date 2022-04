Cyril CHRETIEN

Acteur majeur dans l'activité de contrôle technique bâtiment QUALICONSULT (1300 salariés, 60 agences en France et 30 à l'étranger) concentre de fortes compétences au service de Maîtres d'Ouvrages réputés.



Je prends en charge la gestion ,le développement commercial et le management de l'agence de Mantes La Ville (véritable centre de profit autonome).J'anime une équipe d’ingénieurs et de techniciens spécialisés et dispose des moyens nécessaires pour relever ce challenge et mener mes équipes à la réussite.



Mes compétences :

construction

Développement commercial

Gestion de projet

btp

béton

Management

Vente

expert

Bâtiment

Gestion