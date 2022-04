Cyril COLLAS

Je vous propose un accompagnement thérapeutique, basé sur l'écoute et le dialogue.



Vous donner les clés pour comprendre les situations passées et présentes, vous permettre de mettre des mots et du sens sur ce qui arrive.

Par cette interaction, vous inviter à retrouver votre liberté d'être.



La gestalt thérapie permet de se mettre au service de la personne en fonction de ses besoins présents.

L’accueillir là où elle en est, dans le respect, s’adapter à son rythme, sans jugement de valeur, en lui offrant son écoute et son soutien.



Elle permet de se reconnecter avec son corps, apprendre à accueillir les sensations et les émotions à l'occasion de l'autre.



Elle permet de changer le regard sur soi et d'amener à la transformation.



Je reçois en séances individuelles dans mon cabinet à Paris dans le 16ème arrondissement.

J'anime de façon occasionnelle des groupes de thérapies.

J’anime des stages de développement personnels par le média de la danse.



je réalise également des coachings individuels et des formations en développement personnel



Mes compétences :

Danse thérapie

Animateur en danse folk

Psychothérapie

Gestalt thérapie