Cyril COLOMBO

En quelques mots, j'ai 28 ans d'expériences professionnelles dont 22 ans dans la MARINE NATIONALE, au sein des forces sous-marines. Ma carrière dans la MARINE NATIONALE m'a permis d'acquérir des compétences dans le management d'équipe (Jusqu'à 50 personnes), la sécurité (Incendie, HSCT, nucléaire), l'entretien et le dépannage d'installations hydrauliques et pneumatiques, l'expertise, la logistique et la formation.

Je suis aujourd'hui dans une deuxième phase de ma vie professionnelle. J'ai décidé de mettre à profit cette expérience et ces compétences pour me reconvertir dans le secteur privé, dans un soucis de remise en cause permanente comme tout au long de ma carrière.



Mes compétences :

Dynamique

Adaptabilité

Résistance stress

Esprit d'initiative

Rigueur

Management opérationnel

Autonomie professionnelle