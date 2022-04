Cyril CORRALES

Je suis actuellement en formation de formateur d'adulte à l'AFPA de St Jean de Védas. Je souhaite valoriser plus de 20 ans d'expérience en tant que technicien de maintenance d'abord en matériel hotelier, et ensuite dans l'industrie pétrolière, pour former un public d'adultes à la préparation des métiers de l'industrie ou à la maintenance industrielle.

En développant une double expertise pédagogique et technique, cette formation de 9 mois permet de concevoir, à partir d une demande ou d'un référentiel, des actions de formation, leur accompagnement, ainsi que leurs évaluations.