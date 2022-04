Cyril CORRIAUX

Actuellement Responsable Process, Ingénieur technique de terrain et passionné de nouvelles technologies.



Homme de communication, jai développé mon goût pour lorganisation, le travail déquipe et la maîtrise de la technologie, et ce, avec une excellente capacité dadaptation.



Mes Principales Expériences :



Management d'équipe Process & maintenance

Management transversal de la production

Définition des Produits R&D et Process

Réorganisation de flux de Production et de Logistique

Amélioration Continue / Optimisation / Réduction des coûts / Qualité

Principal lien entre services (Achat Production Technique Commercial)



Mes compétences :

Amélioration Continue

Chef de projet

Green belt

Industrialisation

kaizen

Lean

Manager

Methodes

Microsoft Project

Process

Process engineer

Gestion de projet

AutoCAD

SolidWorks

Management

Qualité

Production

Lean IT

K EUR Maintenance

Synthetic Resins > Thermosetting Resins > Epoxy Re

Project Management

Production Management

Return on Investment

Special Purpose Machinery

DFMEA

Lean Manufacturing

System Design

5S

Continuous Improvement

Poka-yoke

SMED

SAP

SAP IS RE

3D

DCAMCUT Électroérosion

Microsoft Office

Siemens Hardware