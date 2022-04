Cyril CZERKIEWICZ

Après 13 ans passés dans le secteur de l'assurance dont 10 en mission pour Accenture, je me suis mis à mon compte et ai créé C7 Consulting dont je suis le principal associé.



Durant ces 13 années, j'ai travaillé pour le compte de nombreux clients :

- Allianz (AGF à l'époque)

- MAIF

- AVIVA (Norwich Union Direct et Abeille Vie à l'époque)

- Groupama

- Generali

- SOGECAP

- MMA



Chez ces différents clients, je suis intervenu sur des projets très variés tels que :

- la déclinaisons d'une Balanced Scorecard à partir de la Stratégie Générale de l'entreprise

- la mise en place d'un nouveau SIRH pour les réseaux salariés incluant la GRH, l'administration du réseau et la paie

- la refonte du SI Prévoyance Individuelle tant sur les dimensions Production que Prestations

- la rationalisation de l'ensemble des SI Back Office Vie Individuelle et Collective

- la refonte du Poste de Travail des Réseaux Commerciaux sur l'ensemble des métiers, des canaux et des réseaux de distribution (salariés en agence, salariés nomades, mandataires, agents généraux ...)

- le cadrage de projets de mise en place de référentiels clients, et référentiels apporteurs

- la réorganisation de plateformes téléphoniques sinistres IARD sur le marché des particuliers

- la définition de la Politique Client et sa déclinaison opérationnelle multi-canal

- le lancement d'un service innovant de consultation et gestion de contrats d'assurance vie sur iPhone



Mon expertise méthodologique et fonctionnelle :

- Cadrage et direction de grands programmes de transformation

- Définition et déclinaison opérationnelle de stratégies client (Acquisition et Fidélisation)

- Organisation, processus et outils Front Office, distribution et services multi-canal



C7 Consulting a vocation à intervenir auprès de clients mutuelles, assureurs ou bancassureurs sur des missions de Conseil en Stratégie, Management et Systèmes d'Information.



Mes compétences :

AMOA

Assurance

Conduite du changement

Conseil

Conseil en management

Consulting

Direction de projets

Distribution

Innovation

iPhone

Management

Multi canal

PMO

Poste de Travail

Systèmes d'Information