Cyril DALLA-MURA

Effi Science regroupe des transporteurs, commissionnaires et logisticiens tous complémentaires entre eux afin de vous apporter une majorité de réponses en:

- Transport : De la mono palette au transport exceptionnel en passant par le lot / demi-lot France et Overseas (Import / Export)

- Logistique : Nos capacités logistiques nous permettent de traiter des centaines de commandes par jour du picking (E-commerce) au stockage de masse et au cross-docking.





Mes compétences :

Management commercial

Développement commercial

Stratégie commerciale