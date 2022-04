Cyril FÉDÉRICO

Mercenaire du graphisme, je vends ma souris et ma créativité au service des nobles causes de la communication d'entreprise et des contenus scientifiques.

De formation scientifique et technique dans les milieux de la biologie marine et de l'aquaculture, j'interviens pour donner force et matière aux supports visuels de vos projets.

Spécialisé dans le domaine de l'impression, je suis le lien entre vos envies et leur concrétisation.



Mes compétences :

Biologie marine

Aquariologie

Gestion de projet

Rédaction

Aquaculture

Graphiste freelance

Maquettiste pao

Création graphique

Plongée sous marine

Illustrateur

Communication