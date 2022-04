Cyril FLORIN

EXPERTISE PROJET :



- Gestion des risques (contrat, planning, déploiement)

- Gestion de projet : Campagnes QoS service mobile voix et data en Afrique (17 pays).

- Gestion des fournisseurs (outils, services) : appel d’offre outils QoS, contrat de maintenance, licence, consultant externe.

- Gestion des processus de validation, de déploiement, d’intégration et du suivi de projets sur des solutions VAS pour les opérateurs mobiles (Formation Gestion de Projet, organisme CSP)



EXPERTISES TECHNIQUES :



- Outils OPEN SOURCE : HeartBeat, DRBD, Raid Software, Warm Standby Postgres, CACTI

- LINUX / UNIX (Formation Administration LINUX / UNIX, LOGICA) : Bash, Perl et AWK

- Base de données : ORACLE (Formation Administration Oracle, PLB), postgresql

- Systèmes d’exploitation : ms-dos, Windows, Linux et Unix

- Protocoles : TCP/IP, SS7, MAP, INAP, SIGTRAN, M3UA, SCTP, TCAP, RTCP, SMPP, CIMD, GSM, UMTS, RADIUS

- Web : Apache, php, HTML