Cyril GARAMBOIS

Passionné par le "voyage Lean" dans lequel je suis investi depuis plusieurs années, j'ai pour ambition de continuer ma progression dans la connaissance et la maîtrise du système Lean Production.



Quelques une des mes convictions sur le Lean :

____1. Ce système de Développement des gens est le plus à même de contribuer à une performance durable de l'entreprise

____2./ ... Notamment si une répartition des gains (au sens large) s'envisage de manière équitable entre les collaborateurs, l'entreprise et ses actionnaires.

____3. La mise en place réussie du système Lean ne peut pas être envisagé en adoptant un modèle focalisé uniquement sur des experts Lean et/ou des chantiers. L'ancrage et le changement de paradigme passe nécessairement par une transformation culturelle & managériale.



Spécialités

Lean Production, "Animation à Intervalle Court" (Management visuel + Résolution de problème + Routines), '5S'



Mes compétences :

AIC

Animation

DMAIC

Efficacité opérationnelle

kaizen

Lean

Lean Management

Lean Office

Management

Management visuel

Production

Resolution de probleme

TPS

VSM