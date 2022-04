Cyril GAYSSOT

FMS est une Entreprise Adaptée & solidaire, et plus particulièrement un système d'inclusion sociale par l'emploi durable de personnes en situation de handicap, créateur de richesse économique.



La structure de l'Economie sociale et Solidaire développe son expertise dans les domaines suivants

- Support logistique/Supply chain; avec plateforme ecommerce

- Ingénierie informatique

- Vêtements professionnels de travail (avec services périphériques)

Une entreprise tout simplement (Source UNEA :Array)

L’entreprise adaptée est une entreprise qui emploie 80% de salariés en situation de handicap.

Elle existe et se développe sur un marché concurrentiel et est soumise aux mêmes contraintes de rentabilité et d’efficacité économique que toute autre entreprise.

Elle répond aux exigences de qualité et de réactivité de ses clients. Sa dimension humaine et sa capacité d’écoute en fait une entreprise qui sur le terrain de la relation client, de la qualité de la prestation, ou encore de la flexibilité, a construit une approche très poussée du service.



