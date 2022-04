Cyril GERBIER

Je suis actuellement en deuxième année de «Master Manager de l'assurance » par le biais d’une formation professionnelle en alternance au sein d'AXA Corporate Solutions.



Au cours de mes cinq années d’alternance, j’ai eu l’occasion de mener à bien les différentes missions qui m’ont été confiées grâce à mes capacités d’adaptation, mon esprit d’équipe, mon dynamisme et ma rigueur.



Dans ce contexte, j’ai su développer un véritable savoir faire professionnel et relationnel qu’exige ce métier.



Ainsi, je recherche un poste de souscripteur en risques d'entreprise ou de gestionnaire sinistres entreprise à compter du 01/09/2013.



Mes compétences :

Juriste droit privé contentieux et recouvrement

Aviation privée

Aviation d'affaires

Flotte Automobile

Règlements financiers