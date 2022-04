Cyril GILBERT

J'ai rejoint le réseau des ADIL (www.anil.org) car il offre au Grand Public la possibilité d'avoir accès à une information juridique, fiscale et financière de qualité. Cet échange permanent avec mes différents interlocuteurs me permet d'être en constante évolution. Je développe par ailleurs ce goût pour cette qualité de service en m'occupant du site Internet de la société.



Diplômé de l'Université d'Orléans, Management des collectivités territoriales, 3ème Cycle, Master 2 Professionnel Droit et Politique de l'Habitat

Diplômé de l'Université de Lyon 3, 3ème Cycle, Master 1 Professionnel Droit des Affaires

Diplômé de l'Université de Lyon 3, Licence Droit privé option Sciences Politiques



Mes compétences :

Relationnel

Management

Juridique

Technique (information, site Internet)