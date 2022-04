Cyril HAINAUT

Je suis technicien supérieur CNRS au laboratoire IMS.

Je suis le responsable technique de la plateforme de caractérisation électrique : NANOCOM. Cette plateforme permet actuellement composer de 4 stations de mesures sous pointes équipées d'appareils de mesures :

Analyseur de réseaux (110GHz, 26,5GHz, 20GHz) ;

Analyseur de spectre ;

Tuner load pull (0-18GHz et 60-90GHz) ;

Analyseur paramétrique DC ;

Un banc pulsé DC ;

Un banc cryogénique pour la mesure de bruit BF en 1/f.



Mon rattachement à un groupe de recherche "Nanoélectronique" fait que je contribue davantage aux travaux de recherche des équipes MODEL et III-V du laboratoire, et en moindre partie au travaux du groupe "Conception".



Je fait également du développemet en informatique indusdrielle et créant des interfaces homme/machine et des logiciels de pilotage et commande sous LABVIEW.



Enfin, je suis le consultant Hygiène et Sécurité auprès de la direction du laboratoire IMS.



Mes compétences :

Conception

IMS

Technique