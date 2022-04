Cyril KELLER (VOM STEINBOCK)

Responsable des programmes R&D : Adjuvants, Bio-stimulants et Engrais foliaires issus de la Chimie Verte.



Docteur en sciences Agronomiques, Diplômé de l'Institut Supérieur Agricole de Beauvais (ISAB) dans la spécialisation "Expérimentation végétale - Protections des cultures", j'occupe actuellement un poste de chargé de projets R&D dans le domaine de l’évaluation et l'homologation des produits adjuvants ou fertilisants.

Je suis plus particulièrement chargé de monter, superviser et analyser des expérimentations afin de rédiger les Dossiers Biologiques (Biological Assessment Dossier) qui visent à justifier entre autre de l'efficacité d'un produit lors d'une homologation/ re-homologation dans l'Union européenne:

• J'élabore les protocoles d’essais et les synthèses au niveau France

• Je coordonne les essais conduits en France

• J'ai la responsabilité de la qualité de mon réseau d’expérimentation au travers de

visites régulières d’essais.

• Je prépare et constitue la section biologique des dossiers d’homologation pour soumission à l’ANSES en vue d’obtenir les AMMs de nouveaux produits



"I am proud of my profession and i want to excel more in this field..."



Mes compétences :

Kpi

Gestion de projet

SAP

Manager

Innovation

Chef de projet

Communication

Pilotage

Négociateur

Conception

Veille

Biologie moléculaire

Agronomie

Phytopathologie

Ingénieur

Biotechnologie