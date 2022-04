Cyril KREFF

Engagé et passionné par les nouvelles technologies, j’évolue depuis plus d’une dizaine d’année dans des environnements à fortes contraintes opérationnelles. Conscient que nous vivons actuellement une révolution numérique et souhaitant en être un des acteurs, je suis consultant indépendant et entrepreneur depuis 3 ans.



Fidèle à mes valeurs je ne conçois pas la réussite d’un projet sans une équipe solide et soudée.

Considérant qu’un projet c’est avant-tout des hommes puis des compétences techniques, je suis sensible aux bonnes pratiques de management afin d’amener une équipe à sa réussite.



Je réalise actuellement un « Executive Master Business Administration » au sein d’Epitech (Promo 2017) : remise en cause et dépassement de soi sont les points forts de cette formation.



En synthèse, un ingénieur technique polyvalent, une maitrise d’environnements exigeants, une sensibilité managériale sont les ingrédients qui me composent.



Mes compétences :

Linux/UNIX

Websphere

DB2

HP Quality Center

Dollar Universe

CFT

MQSeries

Oracle 10g

MySQL

Ullink

Zabbix

Control-M