Responsable d’équipe applications métier

- Dématérialisation de documents

- Services de communication

- Workflow et Archivage



Plus de 20 ans d’expérience en intégration et adaptation de solutions logicielles

- Maîtrise du cycle projet, certifié PRINCE2 Practicien et ISO/IEC 2000 Fondation

- Management d'équipe de développement, IT et projets avant-vente

- Bilingue anglais/français



Intérêt particulier dans les entreprises à dimension internationale.

Bachelor en systèmes d'information (Alberta School of Business, Canada)



Profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cyril-kunzle-151b6/



Mes compétences :

Archivage

Avant vente

BPM

Chef de projet

Conseil

Dématérialisation

DocuWare

EDITEUR DE LOGICIELS

Éditique

Externalisation

GED

Geide

Gestion de projet

LAD

Microsoft CRM

Microsoft SQL

Outsourcing

PRINCE2

RAD

Readsoft

Technique

Vente

Vente technique