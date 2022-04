Cyril LABADIE

Je suis actuellement Directeur Adjoint du Centre d'Affaires de Valenciennes et enseignant à l'Université Picardie Jules Verne.



A la Caisse d'Épargne Hauts de France, réactivité, proximité et importance de l'homme sont les principaux éléments décisifs qui font que de nombreux Dirigeants d'entreprises, Présidents d'associations et élus locaux nous choisissent pour accompagner leurs développements au quotidien.



Banquier régional de proximité, j'attache beaucoup d'importance au feeling et à la relation de confiance primordiale à toute relation bancaire. J'ai le goût du challenge et l'esprit d'équipe !



Mes interventions sur les secteurs publics et privés m'ont donné de solides expériences sur des domaines complémentaires.



Enfin, j'apprécie relever les défis professionnels mais aussi sportifs avec de longues distances : marathon de Paris, 100km d'Amiens en VTT ...



Mes compétences :

Enseignant

Finances publiques

Financement de projets

Négociation

Relations Publiques

Réseaux sociaux

Service client

Gestion des risques

Stratégie commerciale

Finance d'entreprise