Passionné d'informatique depuis plus de 20 ans, j'ai intégré le groupe SYNAPSYS en 2016



Je parle 3 langues (Français, Anglais et Espagnol)



Mes compétences :

- Ingénierie Cyber Securité (CEH-M)

- Conduite d'audit / Pentest, suivi des remédiations

- Microsoft XDR, MDE, MDI, MCASS

- Threat Hunting

- Virtualisation d'OS, VCenter, Horizon View

- Virtualisation d'applications, Xenapp, App-V

- Packaging, Installshield / Adminstudio

- Télédistribution et gestion de Machines, Microsoft SCCM