Cyrile FONTAINE

D'une formation en Gestion des Ressources Humaines puis en Droit Public, mes premières expériences professionnelles sont aussi diverses que variées.



Passé par l'éducation Nationale, l'administration pénitentiaire et hospitalière pendant ma scolarité j'entre chez Ivalis en bas de l'échelle comme opérateur de saisie en 2008.

Un à un j'ai gravi les échelons, de coordinateur de zone à responsable d'inventaire pour devenir Responsable de l'agence de Rennes.



Aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge, c'est toujours cette soif de progression et de développement qui m'anime.

Ce parcours m'a permis également de devenir un gestionnaire multicartes et multitâches.



Mes compétences :

Inventaire

Recrutement

Formation

Management

Interim