Cyrilla LEFEBVRE

Diplômée d’une grande école de commerce, j’ai exercé durant près de 6 ans dans le domaine de la vente et du conseil aux entreprises.



Durant ma carrière de consultante, j’ai déménagé 4 fois en 5 ans, ce qui m’a amenée à m’intéresser de près au marché de l’immobilier, dans plusieurs régions différentes. Location d’abord, puis achat, travaux, vente, puis on recommence, …etc. Maisons, appartements, copropriétés, …etc. Bref, dès lors que je suis tombée dedans, je n’ai plus voulu en sortir !



J’ai désormais quitté mon tailleur, mes talons hauts et mon attaché-case pour les pinceaux, le niveau à bulle et la tenue de chantier. Après une formation spécialisée, me voici désormais Home Stager certifiée !





Mes compétences :

Aménagement intérieur

Conseil

Home staging

Décoration intérieure

Accompagnement

Vente

Création d'entreprise

Marketing

Sourcing