Cyrille BAILLE BARRELLE

En tant que chef de projet, j'ai pour mission d’apporter mon expertise dans l’élaboration des dossiers de demande de financements externes tels que subventions, aides publiques, prêts bonifiés, etc. (compétences techniques et relationnelles).

De fait, je travaille étroitement avec les directions concernées en particulier avec la Direction Industrielle et notamment l’Ingénierie afin d’identifier les projets d’investissement et ou de développement du Groupe éligibles à tout type de financement externe et de participer à l’obtention de ces financements.

Dans le cadre de l’instruction des dossiers, je suis amené à piloter des modules ou à monter des dossiers et, pour ce faire je dois coordonner ponctuellement les efforts de différents intervenants internes BEL et ou externes.



Mes compétences :

Finance

Gestion de projet