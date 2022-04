Cyrille BAUDRY

A travers mes expériences, j’ai pu rencontrer différents profils de professionnels, en passant par la TPE, aux agences de communications, aux industriels voir même au commerçants ambulants. J’ai réussi durant ses années à convaincre, à engager et à fidéliser des clients sur des produits qui leur correspondaient.



Aujourd’hui, je souhaite intégrer une nouvelle structure qui me permettra de réorienter mon évolution professionnelle dans mon souhait de travailler en équipe en mettant à profit mes atouts dans la gestion de projets, la compréhension clients et la maîtrise des outils marketing et leurs commercialisation.



06.35.25.49.52



Mes compétences :

Microsoft Excel

Négociation commerciale

Marketing

Gestion de la relation client

Gestion de projet web

Gestion de projet

Développement commercial

Fidélisation client

Microsoft Word