Cyrille BOUDET

Spécialiste de la relation clientèle à distance, je souhaite investir mon professionnalisme et ma motivation dans un nouveau secteur.

Mon expérience professionnelle m'a permis d'affiner mes qualités commerciales et relationnelles. Manager une équipe, développer une stratégie commerciale, satisfaire et fidéliser la clientèle, telles sont mes principales compétences.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Asssistance Clientèle

Management