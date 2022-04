Cyrille BRASIER

Ancien élève au Conservatoire des arts et métiers de Picardie, où je me suis formé au métier d'ingénieur mécanique option maintenance. Après 7 ans en tant que formateur pour le CFAI/AFPI Oise où j'ai enseigné la mécanique, la construction, la gestion de maintenance, les mathématiques et les sciences-physiques. Je suis actuellement Coordinateur Travaux au sein de la même entreprise et gère la rénovation et la modernisation de nos 8 centres de formation sur la Picardie.



Mes compétences :

Mécanique

Formation

Construction

Sciences Physiques

Gestion de maintenance

Thermodynamique