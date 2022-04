Cyrille BUISSON

Au cours de ma carrière, j'ai toujours placé l'humain au centre de mes préoccupations, avec la volonté d'aider les personnes à tirer le meilleur parti des situations de transition.



Lors des dix dernières années je suis intervenu dans plusieurs projets de déploiement pour des banques de réseau et d'assureurs avec des entités régionales. Ces missions d'accompagnement au sein d'entreprises de réseau m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes :

- Gestion de projets « conduite de changement »

- Gestion de projets d’organisation

- Animation de réseaux, de groupes de travail et projets transversaux

- Elaboration de supports de communication à forts enjeux

- Négociation et reporting auprès de directions métiers et de directions générales



Mes compétences :

Change Management

Conduite du changement

Déploiement International

International

Management

Organisation