Cyrille CERCEAU

Co-fondateur de "Séménia" spécialisée dans le Conseil et la Recherche en management de l'Innovation par le design, avec comme moteur principal, le développement des Hommes et de Femmes du monde de l'entreprise.



Face au besoin de se "différencier "de la concurrence, une possibilité peut s'envisager "se diversifier"



Pour cela on en appelle à l'innovation par l'expérience du design pour insuffler une nouvelle dynamique à un système en peine. Innover n’est plus une option. Innover est une injonction, une condition pour que l’entreprise trouve sa place dans l’économie de demain.



L’entreprise de demain sera une entreprise des services, des projets dématérialisés, une entreprise où la valeur ne sera plus dans l’objet mais dans la valeur d’usage, la valeur ajoutée ressentie par l'expérience client.



Innover aujourd’hui, c’est être capable de répondre de manière intime aux besoins latents des utilisateurs



Pour changer de paradigme, pensez design !



Au plaisir de vous rencontrer.



