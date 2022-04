Cyrille DAUTEL

J 'ai 42 ans , je suis marié avec 2 enfants de 15 et 8 ans . J ' habite en Lorraine à la frontiére de la Belgique et du Luxembourg.

Au niveau professionnelle, j ai travaillé pendant 15 ans pour Aldi Marché , 3 années en France et 12 années en Belgique en tant que gérant de magasin.

Mes prérogatives était entre autre de gérer une équipe de 8 personnes, les commandes et les livraisons,ainsi que l organisation commerciale de la surface de vente.



Aujourd'hui, je recherche un emploi qui me permette de faire évoluer mes compétences acquises dans la distribution ou d 'autres secteurs d' activités



Mes compétences :

Comprendre le besoin du client

Gestion de projet

Disponible de suite

Rapports humains

Manutention

Disponible et rigoureux

Impliqué dans les missions confiées