Laurence GUEDRA

Je suis une jeune femme dynamique, passionnée par son métier. Je déteste les personnes qui se croient obliger de mentir..... ( Je déteste l'hypocrisie, nous sommes dans un monde d'adultes responsables de nos actes. )

Mes qualités: ma sincérité, ma spontanéité, ma ténacité.

Mes défauts: faire confiance trop rapidement.

Mon seul "moteur" dans ma vie c'est ma famille: de partager des moments de complicité et de tendresse avec mes enfants, c'est ce qui me pousse à me battre et à me remettre toujours en question afin d'avancer dans ma carrière professionnelle.

J'aime ma vie, la vie, et c'est pour cela que je suis sur Viadéo, pour faire des rencontres professionnelles, échanger des idées, confronter les expériences professionnelles de chacun , et mutualiser nos moyens et nos compétences.



Mes compétences :

Beaucoup de caractère peut être trop !