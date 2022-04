Francois SAINT-MAXENT

Soyez bienvenue sur mon profil Viadeo.

Mandataire Cafpi, je me tiens à votre disposition pour faire que votre rêve devienne réalité: devenir propriétaire!

Vous accompagner tout au long de vos démarches, de l'étude de votre projet à la signature chez le notaire, je suis là!

Je me bats pour vous faire bénéficier des meilleurs taux du marché, que ce soit pour votre prêt ou vos assurances emprunteurs .

Et si vous avez déjà un crédit en cours je m'occupe de vous le faire racheter dans les meilleures conditions. Dépêchez-vous les taux actuels sont très bas!

N'hésitez pas à me solliciter pour un premier rdv d'étude gratuit, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Je mets mon expériences et la puissance du premier courtier à votre service pour vous concocter du sur-mesure.

Votre conseiller Cafpi 06 35 90 08 95



Mes compétences :

Techniques de vente

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Rigueur

Après-vente