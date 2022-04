Laurence GRANDIEU

Démarche commerciale, gestion clients, partenariat, développement de portefeuille clients et prospects, veille concurrentielle, négociation, empathie, écoute, suivi, reporting, goût des responsabilités,investissement personnel, relationnel, identification des besoins, analyse et SATISFACTION CLIENTS.

Animation équipe commerciale, formation et accompagnement,fixation et suivi des objectifs,management.

MON OBJECTIF DE CARRIERE : apporter mon expérience , ma motivation, mon implication au sein d'une entreprise novatrice.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Cohésion en équipe

Persévérance

Aisance relationelle

Gestion de la relation client