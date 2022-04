Cyrille DICOP

Durant 22 ans au sein du groupe GrandVision, j'ai développé un sens aigu de l'étique, de la rigueur et du service client. Ces valeurs, associées à une forte volonté d'organiser et de développer le professionnalisme de mes équipes, m'ont permis de réussir dans l'atteinte de mes objectifs de directeur de magasin.

A présent, je serai ravi de mettre mes compétences, telles que le merchandising ou la coordination et l'animation d'équipe au service de votre entreprise et de m'investir dans vos projets.



Mes compétences :

Coordination et animation d'équipe

développement des compétences

Pilotage de la performance

Entretiens professionnels

Recrutement

Formation

Planification

analyse d'activité

relations externes

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Merchandising