Cyrille DU BOULLAY

Professionnel, engagé, actif sont des mots qui me caractérisent bien. Professionnel, parce que vingt ans d'expérience dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi et des entreprises sont suffisants pour maîtriser un métier. Engagé parce qu'investi dans un mouvement d'éducation de la jeunesse. Enfin actif, parce que tout m'intéresse : du champ professionnel au champ personnel, de l'orientation et des questions de transitions professionnelles, en particulier les questions liées à la transformation du monde du travail dans le monde numérique à la cuisine ou aux questions de développement durable.

Je souhaite aujourd'hui vivre de nouveaux défis à travers l'encadrement, la transmission des savoirs, l'élaboration de stratégie, l'accompagnement du changement.



Mes compétences :

Animation

Animation de réunion

Capacité d'écoute

Conduite de projet

Discernement

Ecoute

Conseil

Coaching

Management

Aisance relationelle

Accompagnement

Travail d'équipe

Formation

Communication

Sourcing