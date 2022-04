Cyrille FORNI

Ma carrière est construite sur mes envies et mes passions.

A chaque choix de vie , se greffer une expérience une réussite .

je me suis donné les moyens d'acquérir les connaissances et les compétences pour arriver au meilleur résultat .

Aujourd'hui profil polyvalent et entreprenant, je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis.

Mon analyse compte personnel d'activité me décrit comme un facilitateur, et je me retrouve dans ce simple mot, faciliter les choses, les rapports, les actions etc.. tout en restant efficace.



Mes compétences :

Project Management

DIY & Gardening Retail

Employment Law

Cashiering

Invoicing