Cyrille FREY

Je suis ingénieur spécialisé en environnement et particulièrement dans le domaine de la biodiversité, avec plus de 10 ans d'expérience comme chargé d'études. Je suis en mesure de gérer des dossiers d'inventaire, étude, protection, expertise naturaliste (faune) de manière autonome; de coordonner des réseaux de bénévoles; de traduire les besoins et les moyens en termes scientifiques, méthodologiques, de travail de terrain, d'assurer la collecte des données, leur interprétation, et d'effectuer une restitution à divers types de public - élus, gestionnaires, usagers, etc.



Je possède également une certaine pratique du SIG (MapInfo) et je gère au quotidien la base faune-rhone.org



Mon taxon de prédilection est l'ornithologie avec des connaissances en Odonates, Chiroptères, Amphibiens.

Je sais être rigoureux et faire appel à des outils nouveaux (ex : mise en place du Système d'information géographique MapInfo).

Mon expérience inclut aussi le relationnel et la négociation avec divers partenaires. Au service de cette dimension "contact et communication", je possède des qualités rédactionnelles et de créativité. La communication sur les réseaux sociaux au service de l'écologie est un domaine particulièrement susceptible de m'attirer.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Mes compétences :

Inventaire naturaliste

SIG

Rédaction technique

MapInfo

Nature

Ecologie

Rédaction