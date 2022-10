Cyrille LEBRETON

Actuellement en poste au sein du cabinet Europea , je suis à l'écoute du marché et ouvert à toute proposition de nature enrichir mon parcours professionnel et mes connaissances.



Titulaire d'un master 2 droit des activités économiques, spécialité droit des assurances, et six années passées au sein du groupe AXA, je rejoins Bordeaux et le cabinet Europea Assurances en décembre 2012.



Nous partageons une même vision du métier d'assureur, axé sur le conseil indépendant et l'exigence d'un service de proximité et de qualité, l'assuré est placé au centre de nos préoccupations. Nous envisageons la relation assureur/assuré comme une relation entre partenaires et non comme une relation de client à prestataire.



Après deux années en tant que responsable production particulier, je complète à présent ces fonctions pour la souscription des risques professionnels.



Mes compétences :

Assurance

Juridique

Orchestra

Production

Souscription

Netagent

Excallibur