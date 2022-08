Damien ALAMOME

Mise en place du data management et sensibilisation aux bonnes pratiques, avec un pilotage par le besoin client, aujourd'hui dans le secteur télécom.



Mon savoir-faire :

- Définition des besoins en données collectées

- Traitement et valorisation des données (BI et big data)

- Démarche centrée sur le client dans un écosystème technique



Mes atouts :

- Capacité d'analyse technique pointue comme de vulgarisation synthétique

- Rigueur méthodologique

- Qualités rédactionnelles

- Partage de compétence



Mes compétences :

Data mining

User experience

Télécommunications

Business Intelligence

Gestion de projet