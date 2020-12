Damien BOUVIER

Je me qualifie comme une personne ayant

• de bonnes connaissances des réglementations et des normes en vigueur ;

• une technicité ou une capacité à obtenir les données techniques afin de cibler les risques, et d’évaluer les moyens mis en œuvre pour les éliminer ou les réduire ;

• des qualités telles que la capacité d’écoute, l’esprit de synthèse, de la fermeté et de force de proposition ;

• la capacité d'acquérir en permanence de nouvelles connaissances et de me perfectionner ainsi que mon CV le fait ressortir.





Mes compétences :

Évaluation des risques professionnels

Etudes ATEX

Management de projet

Maîtrise des Risques Industriels et Impacts s

Santé au travail

Veille réglementaire

Formation

Gestion des déchets

Réglementation ICPE

Audit interne