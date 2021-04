Damien DASSIE

Diplômé d’un Master en gestion financière et en management de projet et fort de près de 2 ans d’expérience, j’ai acquis des connaissances et des compétences utiles en pilotage et en gestion financière.



Lors de mes dernières expériences au sein de la Direction opérationnelle du support au service clients d’Orange/France Télécom, j’ai pu occuper deux fonctions.

Ma fonction de chef de projet du processus réclamation m’a amené à conduire plusieurs projets en système d’informations sur la gestion de la relation client (CRM): je suis intervenu sur les phases de coordination de projet, d'instruction des besoins (analyse des besoins et choix de solutions), de déploiement, de reporting et de conduite du changement.

J’ai fait preuve au cours de ces expériences d’autonomie et de rigueur, notamment dans ma fonction de responsable de pilotage de l’activité dans laquelle j'ai produit des livrables dans les délais et avec la qualité requise.



Par ailleurs, j’ai pu vivre plusieurs expériences professionnelles à l’étranger (Etats-Unis, Inde et Royaume-Uni) dans différents secteurs d’activités (médical, immobilier, aéronautique et télécom). Celles-ci m’ont permis d’acquérir des connaissances enrichissantes sur d'autres cultures d'affaires, tout en développant mon autonomie, afin de m'intégrer aujourd’hui plus facilement dans un paysage professionnel multiculturel.



Grace à toutes ces expériences, je pense être en mesure de répondre aux attentes d’un poste de consultant, tant sur le côté « technique » que relationnel.

J’ai donc l’ambition de me former en permanence auprès des managers expérimentés et d’accroitre mes compétences techniques.





Mes compétences :

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Benchmark

Reporting et pilotage

Animation de réunions

Pilotage du changement