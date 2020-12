Damien DEVAUX

Responsable pharmaceutique dans la fonction commerciale pour le laboratoire Reckitt Benckiser France, je me passionne depuis maintenant 6 ans à développer et à gérer un secteur de 2,5 millions d'euros de CA annuel avec la gérance de 9 marques pharmaceutiques et un portefeuille de 220 clients (pharmacies, parapharmacies et groupements pharmaceutiques).

Négocier et développer les marchés pharmaceutiques d'aujourd'hui ou de demain avec mes clients et former leurs équipes officinales sur les produits du laboratoire font partis de mes responsabilités.



Mes compétences :

Gérer une clientèle

Négociation commerciale

Gérer un compte d'exploitation

Relation clients

Plannifier

Former les collaborateurs et partenaires

Ténacité et ambition

Fédérer Equipe

Autonomie et sens de l'adaptation

Relationnel

Vendre

Organiser

Savoir gérer les conflits

Orienté vers l'action et les résultats

Formation commerciale