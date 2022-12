Damien LEHUEDE

Après 10 ans passées chez Diagnostica Stago (diagnostic hémostase) et au LFB Biomédicaments (médicaments vendus aux hôpitaux pour les gammes soins intensifs, hémostase et immunologiques), j'ai souhaité revenir en production dans la société Hyphen Biomed, entreprise spécialisée dans le diagnostic hémostase, à taille humaine et en pleine expansion de part son acquisition par Sysmex en 2011.

Nous sommes dans une dynamique de croissance ou de nombreux projets devraient voir le jour dans les années à venir.



Mes compétences :

Qualité

Qualiac

Bonnes Pratiques de Fabrication

GMP

Production

Biotechnologies

Management

Ingénierie