Optimisation des achats dans les structures de grand Groupe :

- Large expérience achats sur des domaines diversifiés : Production / Marketing Communication / Technique / Projet- Maîtrise métier en marketing et communication et système d’information

- Forte sensibilité aux enjeux stratégiques des business en environnements très concurrentiels

- Aguerrie à la coordination des structures transverses et internationales

- Maîtrise métier en système d’information et marketing et communication

- Expérience en gestion de projet et conduite du changement



J'ai rejoint les achats du Groupe CANAL PLUS depuis 2005 après un parcours de 7 ans dans les achats de prestations et d'équipements pour la France et l'Europe chez BUTAGAZ, filiale du Groupe SHELL.



Dans un environnement de marché du multi-media soumis à de grandes mutations commerciales et technologiques, j'ai pris en charge les achats dans les domaines du Marketing, de la Communication, du Commercial et du Service Client en 2005 puis des achats techniques et informatiques depuis 2012.



Je suis particulièrement intéressée par l'échange de best practice et de benchmarking dans ces domaines et reste attentive aux opportunités de carrière dans une structure intégrant la maîtrise des achats comme vecteur stratégique de la compétitivité de l'entreprise.



Mes compétences :

Achats

Purchasing

International

Procurement

Management

Marketing opérationnel

Système d'information

Gestion de projet

Communication

Conseil

Communication interne