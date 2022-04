Dan MESSAS

Consultant BW & BW/4HANA, j'assure également le pilotage et la coordination de projets BI.

J'interviens sur tous types de projets complexes (migrations, création/évolution/correction/optimisation de flux, reporting, ...), avec des domaines fonctionnels variés.

Je suis également Scum Master certifié.



Mes compétences :

SAP

Sap bw

SAP BW/4HANA

Visual Basic for Applications

Suite Business Explorer

SAP ABAP

Analysis for Office

Scrum master