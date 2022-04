COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Gestion de projet :



- conception et modification de produit/process, selon cahier de charge/besoin client, spécifications et normes techniques

- étude et réalisation des plans d'ensembles et détails, constitution des nomenclatures, dossiers de définition, lancement en fabrication

- suivi exécution, montage, contrôle et essais, contact avec clients, sous-traitants, fournisseurs



Génie mécanique :

- mécanique générale, électromécanique, tôlerie, installations industrielle

- plasturgie, hydraulique, maintenance préventive/curative outillages, pièces de rechange



Bâtiment génie civil :

- structure gros-oeuvre, béton armé, coffrage, féraillage, prémurs, predalles, charpente

- constructions métalliques mécano-soudées, résistance des matériaux, réseaux divers



Informatique :



DAO : Inventor 2012, AutoCAD 2012, SIG - APIC, AIA, SIPE

CATIA V5r13, Pro/ENGINEER Wildfire

GPAO : Clipper, Cegid, Adonix, STEP, BaaN, OPTIMA



Langues : Anglais : très bon niveau ; Allemand : scolaire ; Roumain : bilingue



Mes compétences :

