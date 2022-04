Dan Thuy HOANG

Je suis en cherche active d'un poste qui donne un sens de challenge et de responsabilité.



J’ai participé aux différentes phases (cadrage, spécification, conception, support clientèle) des grands projets de transformation de systèmes d’information complexes tel que le système de facturation pour un opérateur télécoms ou le système rédactionnel d’une grande agence de presse. Actuellement, je suis en poste de responsable d'intégration d’une équipe de 4-6 personnes.



Avec une forte capacité d'adaptation, d'analyse et un sens de service, je suis ouverte à toutes les postes qui me sont offertes.





Mes compétences :

Shell script

Xml et les Services Web

Clarity

SQL/PLSQL

Qualitycenter

Scrum

Open workbench

Reqtify

Ecm