Dan VLASCEANU

Ingénieur diplômé et détenteur d'un deuxieme diplôme en sciences économiques, titulaire d'un MBA de l'EDHEC, mon parcours professionnel s'est déroulé depuis plus d'une quinzaine d'années au sein du groupe français Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels.



A present cadre supérieur dans la Division Commerciale de la business unit Industrie, je suis passé par des fonctions management des ventes, marketing et business developement a l'international aupres des clientéles Constructeurs de Machines, Distributeurs, Integrateurs de systèmes, Utilisateurs finaux dans l'Industrie et dans les Infrastructures.



Mon experience inclut la gestion de périmètres P&L de l'ordre de 50ME et la direction des equipes d'une cinquantaine de collaborateurs.



Ayant l'experience du travail en expatrié dans plusieurs pays, je parle plusieurs langues.



Bien souvent en déplacement un peu partout dans le monde, je reste en contact au jour le jour avec nos clients et avec nos équipes commerciales sur place - et cela me procure une grande satisfaction, notamment quand les résultats du bon travail sont au rendez-vous ...



Mes compétences :

Manager

Vente

Business developpement

Marketing opérationnel

International

Commercial

Industrie