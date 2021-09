Daniel ARNOUX

2 axes dans mon parcours professionnel :

- opérationnel en entreprise : gestionnaire RH / responsable RH (3 ans + 3 ans)

- consultant :

*conseil formation (3 ans )

*consultant orientation professionnelle

mobilité, gestion des compétences (depuis 9 ans)

*intervention en conseil auprès des DRH et Direction Générale : conception et mise en place des Entretiens de Seconde Partie de Carrière, Entretiens Annuels

* intervention auprès des responsables et managers : formation aux techniques de conduite d'entretien, analyse de pratiques managériales



Mes compétences :

Bilan de compétences

Compétences RH

Conseil

Entretien annuel

Entretien professionnel

Mobilité

Mobilité professionnelle