Daniel CHARBONNIER

Parcours très riche en conception et architecture électronique, surtout en ce qui concerne l’expérience acquise dans l’avionique, le médical, les set top boxes (Télecom. VoIP / radio/ modem/ TV num.), les scanners rayon X et sonde pétrolifère, vélo électrique (E-Bike). Ces compétences purement techniques et technologiques ont été acquises par le goût de la nouveauté et de la curiosité.



Ma formation repose davantage sur mes réalisations attestant d’une véritable passion pour mon métier d’électronicien. Je trouve beaucoup d’intérêt à la conception et à l’architecture électronique. J’ai un bon niveau en anglais. Toujours en quête d'amélioration des performances sur l’architecture de système embarqué, je reste à l’écoute des soucis de fiabilité, pérennité, obsolescence et de qualité fonctionnelle dans son ensemble. Esprit de partage de connaissance et sens des responsabilités. Aime le travail en équipe pour un maximum de résultats. Sociable et bonnes relations humaines, sait motiver une équipe.



Sens de l’écoute, de l’imagination et de l’observation, diplomatie et capacité de négociation sont des qualités dont je fais preuve au quotidien. Associé à cela le goût du détail et l’exigence du travail bien fait sont là des qualités qui, alliées à mes compétences, résument un peu ma personnalité.



Je souhaite que votre entreprise prenne en considération l'enthousiasme et le sérieux d'une candidature motivée et je vous propose de vous rencontrer pour envisager la possibilité d'une collaboration vous permettant d'exploiter pleinement mes compétences.





Secteur : Conseil - Ingénierie - Bureau d'Etudes

Energy, Industry & Life Science

Conseil en innovation

Localisation : Paris et sa Banlieue





Mes compétences :

ARINC 429

Avionique

Cahier des charges

CEM

Conception

Conception électronique

Electronique

Expertise

Gestion de projet

Médical

Pilotage

Scanner

E-Bike

Asservissement moteur brushless