Daniel CHARRIERE

… Un parcours riche, varié et cohérent :

-16 années dans le développement de produits électroniques professionnels comme projeteur bureau d’études et chef de projet mécatronique

-6 années dans un grand cabinet conseil toulousain en organisation industrielle comme consultant Senior et chef de projet conseil et formation

-5 années d’accompagnement de TPE/PME/PMI en Qualité Sécurité Environnement comme consultant indépendant

- 7 années comme gestionnaire de la qualité et de l’amélioration continue dans une PME réalisant des pièces et des sous ensemble pour le secteur aeronautique aeronautique





… Une démarche ciblée processus :

• Formalisation et optimisation des processus (méthodes)

• Elaboration d’indicateurs de suivi des processus (pilotage de la performance)

• Certification selon un référentiel métier ou générique(Qualité)



… Des références, des résultats :

• Plus d’une dizaine d’entreprises certifiées sur cinq ans d’activités.

• Mise en place des outils d’amélioration continue et démarche LEAN dans de nombreuses entreprises :

Retour moyen sur investissement (ROI) de six mois et réduction du temps de cycle total (TCT) de 20 à 50% , réduction significative des non conformités (FPY)

AIRCELLE, SIEMENS, FAURECIA, MECATRACTION, PIONEER, dans des sociétés marocaines …



… Une polyvalence de compétences :

Management

- Animer et motiver des équipes pluridisciplinaires,

- Recruter, former et évaluer

Gestion

- Piloter et développer un projet : suivi Qualité, Coûts, Délais,

- Gérer la production (MRP, JAT, TOC),

- Elaborer des Systèmes de Management de la Qualité, de la Sécurité, de l’Environnement ou intégrés (selon EN9100/ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001, QUALICERT).

Technique

- Concevoir des systèmes mécatroniques,

- Réaliser des dossiers de définition et de fabrication,

- Etablir des procédures (fabrication, contrôle, maintenance, qualité),

- Mettre en place des méthodes et outils d'amélioration continue (BPR, 5S, AMDEC, SMED, TPM, KANBAN, SPC) dans l’industrie et les services.



… Une personnalité à découvrir :

Mon savoir être est basé sur trois principes

• Le respect de l’autre et des engagements

• Le sens du service client

• L’intégrité



Mes compétences :

Audit

Conseil

8D

Industrialisation

Qualité

Lean

Méthode SMED

TPM

Formation

Gestion de projet

Management

Logistique

Coaching

Norme ISO 9001

Maîtrise statistique des procédés

EN 9100

Referenciel OHSAS 18001

Norme ISO 14001